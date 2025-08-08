मिर्ज़ापुर : पुलिस मुठभेड़ में 20 हजार का ईनामी गिरफ्तार, कम उम्र में माफिया बनने का चढ़ा था शौक



जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि थाना अहरौरा पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला बदर हिस्ट्रीशीटर ₹20000 का पुरस्कार घोषित अपराधी अहरौरा क्षेत्रांतर्गत वनस्थली विद्यालय के पास स्थित जंगल में छिपा है। इस सूचना पर थाना अहरौरा पुलिस टीम ने जिला बदर हिस्ट्रीशीटर, पुरस्कार घोषित अपराधी के गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, तो अपराधी द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने लगे थे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें जिला बदर हिस्ट्रीशीटर अपराधी जावेद के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी जावेद पुत्र इस्लाम निवासी दुर्गा जी पहाड़ी नई बस्ती थाना अहरौरा, मिर्ज़ापुर उम्र 22 वर्ष को घायलावस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। बदमाश जावेद के कब्जे से चोरी के 6 अदद मोबाइल फोन, चोरी के 5500 रूपया, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है।