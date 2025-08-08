मिर्ज़ापुर : पुलिस मुठभेड़ में 20 हजार का ईनामी गिरफ्तार, कम उम्र में माफिया बनने का चढ़ा था शौक

Mirzapur crime news: यूपी के मिर्ज़ापुर जिले की अहरौरा थाना पुलिस ने मुठभेड़ में जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर तथा 20 हजार के ईनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार जावेद की उम्र महज 22 वर्ष है जो कम उम्र में माफिया बनने का शौक रखता था।
हाईवे पर करते थे लूट और चोरी पुलिस ने गैंग के चार अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक
जावेद गैंग बना कर लूट करता था। मुठभेड़ में घायल अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास बताता गया है। मिर्ज़ापुर जिले के थाना अहरौरा पुलिस टीम ने शुक्रवार 8 अगस्त को तड़के जिला बदर हिस्ट्रीशीटर एवं ₹20 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है जिसके श पैर में गोली लगी है। पुलिस की गोली से घायल बदमाश के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 5500 रूपया, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूश बरामद हुआ है।
जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि थाना अहरौरा पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला बदर हिस्ट्रीशीटर ₹20000 का पुरस्कार घोषित अपराधी अहरौरा क्षेत्रांतर्गत वनस्थली विद्यालय के पास स्थित जंगल में छिपा है। इस सूचना पर थाना अहरौरा पुलिस टीम ने जिला बदर हिस्ट्रीशीटर, पुरस्कार घोषित अपराधी के गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, तो अपराधी द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने लगे थे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें जिला बदर हिस्ट्रीशीटर अपराधी जावेद के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी जावेद पुत्र इस्लाम निवासी दुर्गा जी पहाड़ी नई बस्ती थाना अहरौरा, मिर्ज़ापुर उम्र 22 वर्ष को घायलावस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। बदमाश जावेद के कब्जे से चोरी के 6 अदद मोबाइल फोन, चोरी के 5500 रूपया, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है।
जावेद द्वारा टोल टैक्स तथा ढाबो के आसपास रात में खड़ी ट्रक के शीशे में लगी रबर को ब्लेड से काट कर शीशा को निकालकर ट्रक के केबिन में प्रवेश कर सो रहे ड्राइवर की जेब अथवा केबिन में रखे हुए मोबाइल, रुपए को चुरा लेता था। इसके गैंग में इसके अतिरिक्त पांच अन्य सदस्य हैं, जिसमें से चार सदस्यों की गिरफ्तारी 7 अगस्त 2025 को हुई है, जिनके कब्जे से भी मोबाइल फोन व रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान बदमाशों द्वारा दो दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। जावेद पूर्व में लूट तथा चोरी में भी जेल जा चुका है।
अहरौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले 22 वर्षीय ज़ावेद पर कम उम्र में माफिया बनने का शौक चढ़ा हुआ था वह युवाओं का गैंग बनाकर हाइवे पर वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक उस पर आर्म्स एक्ट सहित गुंडा एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। जिसपर 20 हजार का पुरस्कार घोषित कर जिला बदर की भी कार्रवाई हो चुकी है।