Mirzapur : क्रेटा कार अनियंत्रित होकर हाइवे पर खड़े गोवंशो को रौंदते हूए घर में घुसी, 6 गोवंशो की मौके पर मौत



जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के कैमूर जिला निवासी अतुल सिंह अपने मित्र आशीष गुप्ता व चालक 26 वर्षीय आयुष जायसवाल के साथ बिहार से मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा का दर्शन करने जा रहे थे, जैसे ही मिर्ज़ापुर जिले के बरौधा चौकी क्षेत्र के परसिया गोकुल गांव के करीब पहुंचे ही थे कि की गोवंश का झुंड एकाएक सामने आ जाने से क्रेटा कार 6 गोवंशों को रौंदते हुए त्रिवेणी के घर में जा घूसी संयोग ठीक रहा की कार का एयर बैग खुल जाने से कार में बैठे बिहार राज्य के कैमूर निवासी अतुल सिंह व मित्र आशीष गुप्ता सुरक्षित बच गए‌ जबकि उनका चालक घायल हो गया है।