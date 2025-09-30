Mirzapur : क्रेटा कार अनियंत्रित होकर हाइवे पर खड़े गोवंशो को रौंदते हूए घर में घुसी, 6 गोवंशो की मौके पर मौत

Mirzapur News
Mirzapur News: मिर्ज़ापुर-रीवा नेशनल हाईवे
पर सड़क हादसे में 6 गौवंशो की जहां मौत हो गई वहीं कार अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे एक घर में जा घुसी जिससे घर पूरी तरह से भर-भराकर ढ़ह गया और चालक घायल हो गया।
लालगंज थाना क्षेत्र के बरौंधा चौकी अंतर्गत परसिया गोकुल में मंगलवार भोर में मीरजापुर की तरफ से मध्य प्रदेश की ओर जा रही तेज गति क्रेटा कार अनियंत्रित होकर एनएचआई पर खड़े 6 गोवंशों को रौंदते हुए घर में जा घुसी। क्रेटा कार में बैठे लोग सुरक्षित बताएं गए हैं जबकि चालक घायल हुआ है जबकि 6 गोवंश की मौके पर मौत हो गई है।
जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के कैमूर जिला निवासी अतुल सिंह अपने मित्र आशीष गुप्ता व चालक 26 वर्षीय आयुष जायसवाल के साथ बिहार से मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा का दर्शन करने जा रहे थे, जैसे ही मिर्ज़ापुर जिले के बरौधा चौकी क्षेत्र के परसिया गोकुल गांव के करीब पहुंचे ही थे कि की गोवंश का झुंड एकाएक सामने आ जाने से क्रेटा कार 6 गोवंशों को रौंदते हुए त्रिवेणी के घर में जा घूसी संयोग ठीक रहा की कार का एयर बैग खुल जाने से कार में बैठे बिहार राज्य के कैमूर निवासी अतुल सिंह व मित्र आशीष गुप्ता सुरक्षित बच गए जबकि उनका चालक घायल हो गया है।
अचानक तेज़ आवाज़ के साथ घर में टक्कर होने से गृह स्वामी उठे तो देखा कि क्रेटा कार घर के दिवाल को तोड़ते हूए घर में घुस गई है। गृह स्वामी ने बरौंधा चौकी पर फोन कर सूचना दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेटा कार में फंसे चालक 26 वर्षीय आयुष जायसवाल को एंबुलेंस माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भिजवाया है वही जेसीबी मंगा कर घर में घुसे क्रेटा कार को जेसीबी से टोचन कराकर बाहर निकलवाया। जैसे ही कार को बाहर निकाला गया है वैसे पूरा घर देखते ही देखते ढ़ह गया है जिससे गृहस्वामी को लाखों का नुक़सान होना बताया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग