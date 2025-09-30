Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

Mirzapur : क्रेटा कार अनियंत्रित होकर हाइवे पर खड़े गोवंशो को रौंदते हूए घर में घुसी, 6 गोवंशो की मौके पर मौत

मिर्ज़ापुर-रीवा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 6 गौवंशो की जहां मौत हो गई वहीं कार अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे एक घर में जा घुसी जिससे घर पूरी तरह से भर-भराकर ढ़ह गया और चालक घायल हो गया।

2 min read

मिर्जापुर

image

Abhishek Singh

Sep 30, 2025

Mirzapur,

Mirzapur News

Mirzapur News: मिर्ज़ापुर-रीवा नेशनल हाईवे
पर सड़क हादसे में 6 गौवंशो की जहां मौत हो गई वहीं कार अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे एक घर में जा घुसी जिससे घर पूरी तरह से भर-भराकर ढ़ह गया और चालक घायल हो गया।


लालगंज थाना क्षेत्र के बरौंधा चौकी अंतर्गत परसिया गोकुल में मंगलवार भोर में मीरजापुर की तरफ से मध्य प्रदेश की ओर जा रही तेज गति क्रेटा कार अनियंत्रित होकर एनएचआई पर खड़े 6 गोवंशों को रौंदते हुए घर में जा घुसी‌। क्रेटा कार में बैठे लोग सुरक्षित बताएं गए हैं जबकि चालक घायल हुआ है‌ जबकि 6 गोवंश की मौके पर मौत हो गई है।


जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के कैमूर जिला निवासी अतुल सिंह अपने मित्र आशीष गुप्ता व चालक 26 वर्षीय आयुष जायसवाल के साथ बिहार से मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा का दर्शन करने जा रहे थे, जैसे ही मिर्ज़ापुर जिले के बरौधा चौकी क्षेत्र के परसिया गोकुल गांव के करीब पहुंचे ही थे कि की गोवंश का झुंड एकाएक सामने आ जाने से क्रेटा कार 6 गोवंशों को रौंदते हुए त्रिवेणी के घर में जा घूसी संयोग ठीक रहा की कार का एयर बैग खुल जाने से कार में बैठे बिहार राज्य के कैमूर निवासी अतुल सिंह व मित्र आशीष गुप्ता सुरक्षित बच गए‌ जबकि उनका चालक घायल हो गया है।

तेज आवाज के साथ कार दीवाल से टकराई


अचानक तेज़ आवाज़ के साथ घर में टक्कर होने से गृह स्वामी उठे तो देखा कि क्रेटा कार घर के दिवाल को तोड़ते हूए घर में घुस गई है। गृह स्वामी ने बरौंधा चौकी पर फोन कर सूचना दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेटा कार में फंसे चालक 26 वर्षीय आयुष जायसवाल को एंबुलेंस माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भिजवाया है‌ वही जेसीबी मंगा कर घर में घुसे क्रेटा कार को जेसीबी से टोचन कराकर बाहर निकलवाया‌। जैसे ही कार को बाहर निकाला गया है वैसे पूरा घर देखते ही देखते ढ़ह गया है जिससे गृहस्वामी को लाखों का नुक़सान होना बताया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / Mirzapur : क्रेटा कार अनियंत्रित होकर हाइवे पर खड़े गोवंशो को रौंदते हूए घर में घुसी, 6 गोवंशो की मौके पर मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mirzapur Accident : डीजल टैंकर की टक्कर में मासूम समेत दो की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

Mirzapur news
मिर्जापुर

Mirzapur : गांव के पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा हुईं क्षतिग्रस्त, पुलिस ने कहा प्रतिमा खिसक गई

मिर्जापुर

मिर्जापुर की बिरहा सिंगर सरोज सरगम और पति गिरफ्तार, मां दुर्गा पर की थी अश्लील टिप्पणी…हिंदू समुदाय में फैला आक्रोश

Up news, mirzapur
मिर्जापुर

Mirzapur : मिली सहुलियत मण्डलीय चिकित्सालय के रक्तकेन्द्र में SDP मशीन का हुआ उद्धघाटन, जाने क्या होंगे फायदे

मिर्जापुर

‘आपके द्वार’ महिला जन सुनवाई, विजया रहाटकर के सामने सीधे सुनी जाएंगी महिलाओं की आवाज

Mahila ayog
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.