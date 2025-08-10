Mirzapur: एंबुलेंस में प्रसव पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म एंबुलेंसकर्मी बने पालनहार

सूचना मिलते ही फौरन एंबुलेंस सेवा 108 के कर्मी पायलट शिवेन्द्र, ईएमटी दिग्विजय कुमार (देवता प्रसाद) एंबुलेंस लेकर गांव पहुंचते हैं और अनीता देवी पत्नी दीपू को लेकर जिला महिला अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच रास्ते में ही प्रसव पीड़िता की हालत बिगड़ जाति है और असहनीय दर्द होने लगता है जिसे ईएमटी दिग्विजय कुमार (देवता प्रसाद) एंबुलेंस में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराते हुए महिला अस्पताल के लिए आगे बढ़ते कि इसी बीच प्रसव पीड़िता एक कन्या को जन्म दे देती है। बाद में सकुशल दोनों जच्चा-बच्चा को जिला महिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया जाता है जहां दोनों स्वस्थ बताएं जा रहें हैं तो वहीं रक्षाबंधन पर्व पर कन्या जन्म को लेकर परिजन भी हर्षित भाव से एंबुलेंस कर्मियों को सराहना करते नहीं थक रहे थें।