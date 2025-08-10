10 अगस्त 2025,

रविवार

मिर्जापुर

Mirzapur: एंबुलेंस में प्रसव पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म एंबुलेंसकर्मी बने पालनहार

मिर्ज़ापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के पुरानी लाइन पिपराडाड़ गांव स्थित पुराना सावित्री स्कूल के पीछे से एक कॉल आता है, कॉल अटेंड करने पर पता चलता है कि एक 34 वर्षीया प्रसव पीड़िता कि हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया कराया जाना आवश्यक था।

मिर्जापुर

Abhishek Singh

Aug 10, 2025

Mirzapur news
Mirzapur news

Mirzapur news: अक्सर सरकारी सेवा की एंबुलेंस को लेकर लोगों में नकारात्मक बातें ही सुनने में आती हैं, लेकिन कभी-कभी यही एम्बुलेंस कर्मियों की वज़ह से किसी को जीवनदान मिलता है तो किसी को इस धरा पर आने का अवसर प्राप्त होता है। तो आईए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस गांव के लोग एम्बुलेंस सेवा कर्मियों की जय-जयकार करते हुए नहीं थक रहे हैं।

दरअसल, शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व होने के साथ जहां रात से हो रही थम-थम कर बारिश के फुहारों से मौसम सुहाना बना हुआ था वहीं रक्षाबंधन पर्व की धूम मची थी। इसी बीच मिर्ज़ापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के पुरानी लाइन पिपराडाड़ गांव स्थित पुराना सावित्री स्कूल के पीछे से एक कॉल आता है, कॉल अटेंड करने पर पता चलता है कि एक 34 वर्षीया प्रसव पीड़िता कि हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया कराया जाना आवश्यक था।

सूचना मिलते ही फौरन एंबुलेंस सेवा 108 के कर्मी पायलट शिवेन्द्र, ईएमटी दिग्विजय कुमार (देवता प्रसाद) एंबुलेंस लेकर गांव पहुंचते हैं और अनीता देवी पत्नी दीपू को लेकर जिला महिला अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच रास्ते में ही प्रसव पीड़िता की हालत बिगड़ जाति है और असहनीय दर्द होने लगता है जिसे ईएमटी दिग्विजय कुमार (देवता प्रसाद) एंबुलेंस में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराते हुए महिला अस्पताल के लिए आगे बढ़ते कि इसी बीच प्रसव पीड़िता एक कन्या को जन्म दे देती है। बाद में सकुशल दोनों जच्चा-बच्चा को जिला महिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया जाता है जहां दोनों स्वस्थ बताएं जा रहें हैं तो वहीं रक्षाबंधन पर्व पर कन्या जन्म को लेकर परिजन भी हर्षित भाव से एंबुलेंस कर्मियों को सराहना करते नहीं थक रहे थें।

Published on:

10 Aug 2025 03:36 pm

Mirzapur: एंबुलेंस में प्रसव पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म एंबुलेंसकर्मी बने पालनहार

