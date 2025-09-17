Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर

मिर्ज़ापुर : आकाशीय बिजली का कहर महिला की हुई मौत, पांच झुलसे, मच गई अफ़रा-तफ़री

आकाशीय बिजली गिरने से पांच लोग झुलस गए जबकि एक महिला की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से गांव में अफ़रा-तफ़री मची रही है वहीं सभी घायलों को को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लाया गया जहां पर उपचार चल रहा है।

मिर्जापुर

Abhishek Singh

Sep 17, 2025

Mirzapur News: मिर्ज़ापुर‌ जिले के अंतिम छोर पर स्थित हलिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से पांच लोग झुलस गए जबकि एक महिला की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से गांव में अफ़रा-तफ़री मची रही है वहीं सभी घायलों को को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लाया गया जहां पर उपचार चल रहा है। हालात सामान्य बताई जा रही है। हलिया थाना क्षेत्र के अहुंगी कलां गांव निवासी अन्नू (10) पुत्र राजू, सोनगढ़ा गांव निवासी ओमप्रकाश (16) पुत्र नारायण, अहुगी कलां गांव में अपनी बुआ के घर आये हुए थे। जबकि उसी गांव निवासी अंजलि (18), राधा(16) एवं बन्नी (45) सभी लोग दो घरों में कच्चे मकान के दरवाजे पर बैठे हुए थें कि उसी दरम्यान समीप में आकाशीय बिजली गिरने से सभी अचेत हो गए। जिससे मौके पर अफ़रा-तफ़री मच गई थी।

सूचना पर एंबुलेंस से सभी अचेतावस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले आया गया जहां पर सभी का उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद गांव सहित आसपास के गांव में लोग सहम उठें थें वहीं बुधवार को दोपहर जंगल से लकड़ी लेकर वापस घर आ रही महिला के ऊपर तेज़ गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई है।

जलावन की लकड़ी लेकर लौट रही थी घर

बताते चलें कि हलिया थाना क्षेत्र के बेलगवा सुखरा गांव निवासी उर्मिला (45) पत्नी रंजन कुमार मुरलिया जंगल से जलौनी लकड़ी लेकर घर वापस आ रही थी। जैसे ही वह सुखरा बांध पर पहुंची कि गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर वह बुरी तरह से झुलस गई। जबकि साथ गए गांव निवासी दो लोग बाल-बाल बच गए। साथियों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले आया गया जहां पर देखते ही चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर उर्मिला के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। उर्मिला के पास दो बेटा 12 वर्षीय प्रदीप तथा नौ वर्षीय संदीप है। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला के ऊपर बिजली गिरने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दी।

17 Sept 2025 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्ज़ापुर : आकाशीय बिजली का कहर महिला की हुई मौत, पांच झुलसे, मच गई अफ़रा-तफ़री

