मिर्ज़ापुर : आकाशीय बिजली का कहर महिला की हुई मौत, पांच झुलसे, मच गई अफ़रा-तफ़री

बताते चलें कि हलिया थाना क्षेत्र के बेलगवा सुखरा गांव निवासी उर्मिला (45) पत्नी रंजन कुमार मुरलिया जंगल से जलौनी लकड़ी लेकर घर वापस आ रही थी। जैसे ही वह सुखरा बांध पर पहुंची कि गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर वह बुरी तरह से झुलस गई। जबकि साथ गए गांव निवासी दो लोग बाल-बाल बच गए। साथियों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले आया गया जहां पर देखते ही चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर उर्मिला के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। उर्मिला के पास दो बेटा 12 वर्षीय प्रदीप तथा नौ वर्षीय संदीप है। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला के ऊपर बिजली गिरने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दी।