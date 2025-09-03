Mirzapur News: प्रेम का दर्दनाक अंत, प्रेमी युगल ने पुल से गंगा में लगाई छलांग

सूचना मिलते ही कटरा कोतवाल वैद्यनाथ सिंह और शास्त्री पुल चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम की मदद से तलाश शुरू कराई, लेकिन देर शाम तक प्रेमी युगल का कोई सुराग नहीं मिल सका। कटरा कोतवाल वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि दोनों अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। युवक ने दो दिन पहले घर से गुजरात जाने की बात कही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लापता प्रेमी युगल की तलाश जारी है।