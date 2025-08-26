मिर्जापुर : बेरहमी से बुजुर्ग पिता की बेटे-बहु की पिटाई,15 गिरफ्तार



शांतिभंग के अंदेशा में महिलाओं सहित 15 लोगो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो के मामले को लेकर हलिया पुलिस ने सोमवार को कारवाई करते हुए बहु बेटे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें 13 वह लोग हैं जो तमाशाबिन बने हुए थे, जब बुजुर्ग की पिटाई हो रही थी। वहीं उपनिरीक्षक विजय नारायण पांडेय ने सभी को उपजिलाधिकारी लालगंज के न्यायालय में हाजिर करते हुए जेल भेज दिया है. दूसरी ओर हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग की पिटाई के मामले का वीडियो वायरल होने पर और बुजुर्ग की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है घटना की जांच की जा रही है.

दूसरी ओर प्रबुद्ध जनों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस को सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा कृत्य करने का साहस न करने पाएं. ऐसे मामलों में तमाशाबीन लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं जो मूकदर्शक बने हुए खड़े रहते हैं।