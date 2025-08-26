Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर : बेरहमी से बुजुर्ग पिता की बेटे-बहु की पिटाई,15 गिरफ्तार

बताते चलें कि मिर्जापुर जनपद से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक बुजुर्ग की उसकी बहू और बेटे बेरहमी से लाठी डंडे लात घुसे यहां तक कि बुजुर्ग की घसीट-घसीट कर पिटाई कर रहे हैं.

Abhishek Singh

Aug 26, 2025

Mirzapur news: उत्तर प्रदेश प्रदेश के मिर्जापुर जिले से रिश्तों और मानवता को झकझोर कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया है। जिसे देख लोगों में तीखी प्रतिक्रिया सुनने में आ यही है तो वहीं ऐसे मामलों में सख्त क़दम उठाए जाने की आवाज उठ रही है। दरअसल, मिर्जापुर जनपद में बेटे और बहू ने सगे बुजुर्ग पिता की बेरहमी से पिटाई की है। लाठी डंडे और लात घुसों से बहु-बेटे ने मिलकर पिता की पिटाई की है। मानवता को शर्मशार कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बहु बेटे समेत तमाशबीन बने 15 लोगों का चालान कर जेल भेज दिया है।


पूरा मामला हलिया थाना क्षेत्र के परसिया गांव का है।जहां के रहने वाला बुजुर्ग राम आसरे को पुरानी रंजिश को लेकर उसके बेटे सियाराम मौर्य और बहू रीना लाठी डंडे लात घुसे और घसीट-घसीट कर घंटो मार-पीट रहे हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में बुजुर्ग की पत्नी महुरी देवी ने हलिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बहु-बेटे समेत तमाशबीन बने 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

तमाशबीन पर भी पुलिस ने लिया एक्शन


शांतिभंग के अंदेशा में महिलाओं सहित 15 लोगो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो के मामले को लेकर हलिया पुलिस ने सोमवार को कारवाई करते हुए बहु बेटे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें 13 वह लोग हैं जो तमाशाबिन बने हुए थे, जब बुजुर्ग की पिटाई हो रही थी। वहीं उपनिरीक्षक विजय नारायण पांडेय ने सभी को उपजिलाधिकारी लालगंज के न्यायालय में हाजिर करते हुए जेल भेज दिया है. दूसरी ओर हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग की पिटाई के मामले का वीडियो वायरल होने पर और बुजुर्ग की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है घटना की जांच की जा रही है.
दूसरी ओर प्रबुद्ध जनों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस को सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा कृत्य करने का साहस न करने पाएं. ऐसे मामलों में तमाशाबीन लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं जो मूकदर्शक बने हुए खड़े रहते हैं।

मिर्ज़ापुर से संतोष देव गिरि कि रिपोर्ट

Published on:

26 Aug 2025 04:12 pm

Mirzapur / मिर्जापुर : बेरहमी से बुजुर्ग पिता की बेटे-बहु की पिटाई,15 गिरफ्तार

