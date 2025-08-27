Mirzapur News : दवा का नाम नशे का काम UP के रास्ते MP में हो रही नशीले सीरप की आपूर्ति, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को 26 अगस्त 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशीले सीरप को लेकर मध्य प्रदेश के लिए जाने वाले हैं जो इधर से गुजरने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर चुनार पुलिस टीम द्वारा थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत पुलिस चौकी चकगंभीरा के पास सघन चेकिंग कर डीसीएम ट्रक वाहन संख्याः MH 14 HG 0083 में सवार सुनील कुमार बैरागी 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय आमोल दास बैरागी निवासी राजू कालोनी मण्डला थाना मण्डला जनपद मण्डला (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने के बाद वाहन की तलाशी ली गयी तो श डीसीएम ट्रक से 8374 शीशी (प्रत्येक 100 एमएल) अवैध ONEREX नशीला सीरप बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के पश्चात इस मामले में थाना चुनार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए सुनील बैरागी को जेल भेजा है तथा तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।