Mirzapur News : दवा का नाम नशे का काम UP के रास्ते MP में हो रही नशीले सीरप की आपूर्ति, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के सरहदी जनपद के रास्ते मध्य प्रदेश में नशीले सीरप की आपूर्ति हो रही है वह भी ब्रांडेड नाम से मिलते जुलते नाम की नकल करते हुए। बुधवार को मिर्ज़ापुर जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जब चुनार कोतवाली पुलिस द्वारा एक डीसीएम ट्रक में अवैध ONEREX नशीला सीरप की 8374 शीशी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस लाइन स्थित सभागार में मीडिया के समक्ष खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।
निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को 26 अगस्त 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशीले सीरप को लेकर मध्य प्रदेश के लिए जाने वाले हैं जो इधर से गुजरने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर चुनार पुलिस टीम द्वारा थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत पुलिस चौकी चकगंभीरा के पास सघन चेकिंग कर डीसीएम ट्रक वाहन संख्याः MH 14 HG 0083 में सवार सुनील कुमार बैरागी 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय आमोल दास बैरागी निवासी राजू कालोनी मण्डला थाना मण्डला जनपद मण्डला (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने के बाद वाहन की तलाशी ली गयी तो श डीसीएम ट्रक से 8374 शीशी (प्रत्येक 100 एमएल) अवैध ONEREX नशीला सीरप बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के पश्चात इस मामले में थाना चुनार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए सुनील बैरागी को जेल भेजा है तथा तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।
भारी मात्रा में नशीले सीरप के साथ गिरफ्तार सुनील ने कहा पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर राजातालाब, वाराणसी से अवैध सीरप को डीसीएम ट्रक में छिपाकर मध्य प्रदेश के मण्डला जनपद ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ट्रक में लदे अवैध सीरप की कीमत लगभग 20 लाख रूपये आंकी गई है। उक्त सीरप को लोग नशे के रूप में प्रयोग करते है, जिसे बेचकर अच्छी धनराशि प्राप्त होती है जिसे वह लोग आपस में बांट लेते है। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक चुनार इंस्पेक्टर रवीन्द्र भूषण मौर्य तथा उप निरीक्षक हरिशंकर सिंह की माने तो सुनील कुमार बैरागी का एक साथी भाग जाने में सफल रहा है। जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
ग़ौरतलब हो कि इसके पूर्व मिर्ज़ापुर जिले की लालगंज कोतवाली पुलिस एवं ड्रमंडगंज थाना पुलिस द्वारा भी नकली सीरप की खेप को पकड़ा जा चुका है। चूंकि मध्यप्रदेश में नशीले कफ सीरप पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में नशीले कप सीरप के कारोबार में संलिप्त गैंग के लोग यूपी सीमा के जरिए मध्यप्रदेश में नशीले सीरप की आपूर्ति में लगे हुए हैं। इसके लिए ब्रांडेड सिरप से मिलते जुलते नाम का प्रयोग करते हुए नशीले सीरप का तस्करी धड़ले से किया जा रहा है।
मिर्ज़ापुर से संतोष देव गिरि की रिपोर्ट