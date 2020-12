बीते 24 घंटों में सिर्फ 22 हजार कोरोना के नए केस सामने, 354 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात बीते 24 घंटे की करें तो सिर्फ 22 हजार नए केस सामने आए हैं। जबकि 354 लोगों की मौत हो चुकी है। नए केसों की मंद पड़ती रफ्तार के बीच आने वाले कुछ ही दिनों में देश में कोरोना के कुल केसों की संख्या एक करोड़ तक पहुंचने के आसार हैं। मौजूदा समय में देश में कुल केसों की संख्या 99 लाख के पार चली गई है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से कोरोना के किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं।

With 22,065 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 99,06,165



With 354 new deaths, toll mounts to 1,43,709. Total active cases at 3,39,820



Total discharged cases at 94,22,636 with 34,477 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/NzAo6yFeWT