चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.57 करोड़ रुपये का 3.15 किलोग्राम सोना जब्त किया

नई दिल्ली। 28 नवंबर और 29 नवंबर को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से पहुंचे आठ यात्रियों से सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 1.57 करोड़ रुपये का 3.15 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। तीन अलग-अलग घटनाओं में एलसीडी मॉनिटर, लैपटॉप, ट्रॉली बैग और पैसेंजर्स की पैंट में सोना छुपाया गया था।

3.15 kgs gold worth Rs 1.57 crores seized under Customs Act from eight passengers, who arrived from Dubai at Chennai International Airport on 28 November and 29 November. Gold was concealed in LCD monitor, laptop, trolley bag and pant of passenger: Chennai Air Customs #TamilNadu