कोरोना के खिलाफ मुहिम तेज, देश के 325 जिले कोरोना मुक्त

नई दिल्ली। देश में बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन ने अब संभवता बेहतर परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि भारत में कुल 736 में से 325 जिलों में कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा कुल 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई भी कोरोना केस दर्ज नहीं किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में कुल 941 कोरोना मामले सामने आए हैं और इस अवधि के दौरान संक्रमण से कुल 37 लोगों की मौत हुई है। अग्रवाल ने कहा कि 12.02 फीसदी लोग कोरोनावायरस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और रोकथाम के उपाय फायदेमंद साबित हो रहे हैं।

वहीं, गुरुवार शाम पांच बजे तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के कुल 12,798 मामले सामने आए हैं, जिनमें से फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 10,824 है। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 420 लोग अपनी जान गवां चुके हैं, जबकि 1,514 लोग ठीक हो चुके हैं।

