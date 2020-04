Coronavirus को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन बोले- आने वाले 2-3 सप्ताह सबसे निर्णायक

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक 11,933 लोग COVID-19 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें 1344 लोग ठीक होकर या डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, जबकि 392 व्यक्तियों की जानें गई हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नियंत्रण करने के लिए आगामी 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इसे लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में आने वाले 2-3 सप्ताह सबसे निर्णायक हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों को लेकर कई जानकारियां दीं। उन्होंने कहा, "भारत दुनिया के उन पहले देशों में शामिल है जिसने चीन में 7 जनवरी को होने वाले पहले कोरोनो वायरस मामले की खबर पर प्रतिक्रिया दी थी। हमने अपने विशेषज्ञ समूह की बैठक में 8 जनवरी को काम करना शुरू किया। 17 जनवरी को हमने स्वास्थ्य परामर्श जारी किए।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत के लगभग 400 जिले हैं जहा कोरोना वायरस ने प्रवेश नहीं किया है। हम उन स्थानों को बिल्कुल सटीक ढंग से पहचानने में सक्षम हैं जहां वायरस है।"

#WATCH Bihar isn't in so much trouble right now,but definitely,Maharashtra is in a bit of trouble,particularly Mumbai&also Karnataka. But I was happy to see confidence of 3 Secys&more particularly when Maharashtra Secy said with confidence 'we'll take care of it': Health Minister pic.twitter.com/jYFLQZYwtl