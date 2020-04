लॉकडाउन 2.0: राज्यों को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से ज्यादा सख्ती-पाबंदी लगाने की छूट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन 2.0 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय सख्त रवैया अपनाए हुए है। इस संबंध में गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि वे लॉकडाउन की नई विस्तृत गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें।

राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में भल्ला ने लिखा कि सरकारें लॉकडाउन के इन दिशा-निर्देशों में लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकतीं बल्कि कड़े मानदंड लागू कर सकती हैं।

भल्ला ने पत्र में लिखा, "मैं अपने पहले पत्र के जरिये इस बात पर जोर दे चुका हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के तहत लागू पाबंदियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य-केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय इलाकों की जरूरत के हिसाब से इन दिशा-निर्देशों की तुलना में और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।"

