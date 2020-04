लॉकडाउनः रेल मंत्रालय ने 3 मई तक ट्रेनों के संचालन को लेकर जारी की एडवायजरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में 21 दिनों के लिए देशभर में जारी टोटल लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब आगामी 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी रहेगा और इस दौरान दोपहर में मुंबई में ट्रेन चलने की अफवाह फैलने पर हजारों की तादाद में भीड़ बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। इसे लेकर रेलवे मंत्रालय द्वारा मंगलवार रात एडवायजरी जारी की गई है। मंत्रालय के मुताबिक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए किसी भी तरह की विशेष ट्रेन चलाने की इसकी कोई योजना नहीं है और ऐसी कोई भी भ्रामक खबर न फैलने दें।

Coronavirus: मुंबई में मंडराया बड़ा खतरा, हजारों की भीड़ ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां

रेलवे मंत्रालय द्वारा मंगलवार रात आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सभी देशवासियों के लिए एडवायजरी जारी की गई। मंत्रालय ने लिखा, "भारतीय रेल द्वारा 3 मई 2020 तक पूरे देश में सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं एवं यात्रियों की भीड़-भाड़ को कम करने हेतु विशेष ट्रेन चलाने की भी कोई योजना नहीं है। सर्व संबंधित इसका संज्ञान लें एवं किसी भी तरह की गलत भ्रामक खबर को ना फैलने दें।"

इससे पहले मंगलवार दोपहर रेलवे द्वारा जारी सूचना में बताया गया था कि COVID-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते 3 मई 2020 तक सभी यात्री रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यूटीएस और पीआरएस सहित सभी टिकट बुकिंग काउंटरों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी।

It is clarified that all Passenger train services are fully cancelled, across the nation, till 3rd May 2020 and there is no plan to run any special train to clear the passenger rush



All concerned may pl.take note of the same and help us in resisting any wrong news in this regard