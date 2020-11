देश में Coronavirus का आंकड़ा 87 लाख के पास, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,496 नए केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के मरीजों की संख्या 86 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के 47,905 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 86,83,916 हो गई है। इस दौरान देश में कोरोना के 550 मरीजों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1,28,121 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Welfare Family ) ने गुरुवार को ये जानकारी दी।

Mumbai reports 858 new #COVID19 cases, 2,175 recovered cases, and 19 deaths today.



Total cases in Mumbai stands at 2,67,604 including 2,41,975 discharges, 11,531 active cases & 10,522 deaths: Municipal Corporation, Greater Mumbai pic.twitter.com/nao2UNkvfN — ANI (@ANI) November 12, 2020

मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 858 केस

वहीं, महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों के बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां एक दिन में कोरोना 4,496 नए केस सामने आए हैं, जबकि 122 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 858 केस देखने को मिले। हालांकि इस दौरान 2,175 मरीज रिकवर होकर अपने घरों को लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, भारत में रिकवरी रेट 92.79 फीसदी है और मृत्यु दर 1.48 फीसदी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (अईसीएमआर) के मुताबिक, देश में बुधवार को 11,93,358 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद कुल सैंपल की जांच की संख्या 12,19,62,509 हो गई।

Delhi reports 7,053 new #COVID19 cases, 6,462 recoveries/discharges/migrations and 104 deaths in the last 24 hours.



Total cases rise to 4,67,028 including 4,16,580 recoveries/discharges/migrations and 7,332 deaths.



Active cases stand at 43,116: Delhi Government pic.twitter.com/xT66sQxNLF — ANI (@ANI) November 12, 2020

महाराष्ट्र अभी भी कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक कुल 17,31,833 मामले दर्ज हुए हैं और 45,560 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को कोविड के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 8,593 नए मामले सामने आए। यहां पॉजिटिविटी रेट 13.40 फीसदी तक हो गई है, जबकि एक दिन में यहां 85 लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है। कई दूसरे राज्य जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं