COVID-19: मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव, सभी को आइसोलेशन में रखा गया

नई दिल्ली। देश की आर्थिक नगरी मुंबई समेत राज्य भर मेें कोरोना वायरस ( coronavirus ) से संबंधित खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों में भी कोविड-19 ( COVID-19 ) के पॉजिटिव केस मिलने का गंभीर मामला सामने आया है।

राज्य सरकाकर और महानगरपालिका की ओर से मुंबई में पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों का कोरोना परीक्षण किया गया था।

वहीं मीडिया के 167 लोगों परीक्षण किया गया। इनमें से कई परीक्षणों की जांच सामने आई है, जिसमें 53 पत्रकारों में कोरोना वायरस ( Coronavirus Infection ) के सकारात्मक लक्षण पाए गए हैं, जबकि अभी कुछ और पत्रकारों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है।

हालांकि इस मसले में महानगरपालिका और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

53 journalists in Mumbai tested positive for #COVID19 ; All are under isolation.Samples of 171 journalists reporting from field,including Photographers,Video Journalists&Reporters,were collected.Most of the positive journalists were asymptomatic: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/Q4eDRYuYBw

किसी से भी होता है संपर्क...

हालांकि 25 मार्च से भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तभी से मीडिया कर्मचारी आवश्यक कवरेज के लिए फील्ड में तैनात हैं और अपनी परवाह किए बगैर ही लोगों को देश-दुनिया की खबरों से वाकिफ करा रहे हैं।

वहीं फोटोग्राफर, कैमरामैन और न्यूज रिपोर्टर को विभिन्न सामग्रियां जुटाने के लिए कई जगहों पर जाना-आना पडता है, जिससे कई स्थानों पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

283 more #COVID19 cases reported in Maharashtra, taking total positive cases in the state to 4483, as of 11 am today. Of the 283 new cases, Mumbai has recorded 187: Rajesh Tope, Maharashtra Health Minister (file pic) pic.twitter.com/YYDkWdme4P