Lockdown-2.0: दिल्ली पुलिस ने अब तक 50 लाख लोगों को खिलाया खाना, अमित शाह ने की तारीफ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ( coronavirus ) तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां कोरोना मरीजों ( Corona patients ) की संख्या दो हजार के पार पहुंच गई है।

जबकि इस जानलेवा बीमारी से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट न देने की घोषणा की है।

इस बीच अपने-अपने घरों में फंसे लोगों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) मोर्चा संभाले हुए है। दिल्ली पुलिस लोगों को लगातार खाना खान खिला रही है।

सरकारी सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस लॉकडाउन ( Lockdown ) की शुरुआत से अब तक 50 लाख शहरी गरीब और बेघरों को खाना खिला चुकी है।

Delhi Police, an organization that lives up to its Motto- Shanti Sewa Nyaya. Very proud of @DelhiPolice . Together we will win this battle. https://t.co/ZUY2Rxn9nz

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 145 टन सूखा राशन भी जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस की इस मानव सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी तारीफ की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को हौसला बढ़ाया है।

अमित शाह से एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली पुलिस एक ऐसा संगठन है, जो 'शांति सेवा और न्याय' के आदर्श को पूरी तरह से सार्थक करता है। उन्‍होंने इसके बहुत गर्व की बात बताया।

As a humane gesture, the @DelhiPolice undertook one of the biggest relief operations since its inception in 1948.

I commend the efforts of these #CoronaWarriors in delivering 5mn food packets and 145 tonnes of dry ration to the needy families during this #COVID19 pandemic. https://t.co/7ZSpGpBSWA