नो मास्क, नो फ्यूल: मास्क नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, देशभर में लागू नियम

नई दिल्ली। देशभर में लागू लॉकडाउन ( Lockdown in India ) के बीच सोमवार से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाजत दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Central Home Ministry ) के दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गयी है।

इस बीच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ( All India Petroleum Dealers Association ) ने कोरोना वायरस ) Coronavirus ) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

दरअसल, पेट्रोल पंप कर्मी और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 'नो मास्क, नो फ्यूल ' के नियम को अपनाया जा रहा है।

नई नियमावली के अंतर्गत अब कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप ( Petrol pump ) से तेल नहीं ले सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तेल नहीं दिया जाएगा।

We deny refill to customers not wearing face masks & will continue this until COVID-19 pandemic ends: Sripal Singh, manager of Indian Oil petrol pump at Mayur Vihar Phase -1 in #Delhi https://t.co/MHHcCe4oxm pic.twitter.com/XxvVKvujhf

वहीं, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ‘नो मास्क, नो फ्युल’ नियम का राजधानी दिल्ली में पहले से ही काम किया जा रहा है।

नई दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 का इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां अगर कोई ग्राहक बिना मास्क लगाए आ रहा है तो उसका तेल नहीं दिया जा रहा।

आपको बता दें कि एसोसिएशन की ओर से यह नियम नोवल कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने को लिया गया है।

To ensure the safety of our staffers, we decided yesterday not to sell fuel to those not wearing face masks at fuel retail outlets across India in view of #CoronavirusPandemic: Ajay Bansal, president of All India Petroleum Dealers Association pic.twitter.com/LDWmhf92Ls