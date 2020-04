Lockdown 2.0: देश के 300 जिलों में कल से छूट की संभावना, बंद रहेगी दिल्ली

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के चलते लागू लॉकडाउन ( Lockdown in India ) में कल यानी सोमवार को कुछ जगहों पर छूट मिल सकती है।

ऐसे में देश के जिन 300 जिलों में अभी तक कोरोना का प्रभाव नहीं है, वहां पर लोगों को कुछ जरूरी कामों में छूट मिलने की उम्मीद है।

हालांकि केंद्र सरकार ( Central government ) की ओर से लोगों को किन-किन कामों को करने में छूट दी जाएगी, अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने राजधानी में किसी भी तरह की छूट न देने की बात कही है।

इसके पीछे दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को वजह माना जा रहा है।

इसके साथ ही दिल्ली से सटे कई इलाकों में भी लॉकडाउन के दौरान छूट मिलने की कम ही उम्मीद है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार से उन स्थानों पर लॉकडाउन में छूट देने को कहा है, जहां महामारी का संक्रमण नियंत्रण में है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए लॉकडाउन में सोमवार से कोई राहत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिले वर्तमान में हॉटस्पॉट बने हुए हैं, ऐसे में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना के लगातार नए हॉटस्पॉट सामने आ रहे है। शनिवार को 8 और नए कंटेनमेंट जोन जुड़ गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली के 11 में 9 जिले रेड जोन में आ चुके हैं।

भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए कुल 1063 नए मामलों के बाद से देश में रविवार सुबह तक विदेशी नागरिकों सहित कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,707 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह नवीनतम आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्तमान में कुल 12,969 कोविड-19 महामारी से संक्रमित हैं।

मंत्रालय ने कहा, "उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए कुल 2,230 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि महामारी के चलते 507 लोगों की मौत हुई है।"

