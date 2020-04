Weather Updates: दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश, तापमान में आई गिरावट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Rain in delhi ) के कई इलाकों और आसपास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापामान नीचे आ गया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के अनुसार, क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ ( Western disturbance ) की उपस्थिति के कारण यह बारिश हुई।

आईएमडी ने आ गरज के साथ बारिश या ओले गिरने और रविवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान जाहिर किया है।

शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हवा में नमी का स्तर 58 और 37 के बीच बना रहा। इस बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ संतोषजनक श्रेणी में रहा।

वहीं, पंजाब के बठिंडा जिले में तेज हवा और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल गिर गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में देर शुक्रवार को बारिश हुई।

Second spell of rain & thunderstorm over Delhi & neighbourhood:



Thunderstorm with rain & gusty wind (40-60 kmph) is prevailing over Delhi, Baraut, Meerut, Khatauli, Nazibabad, Sambhal & Chandausi. It is very likely to continue during next 1 hour.