प्रधानमंत्री मोदी का संदेश- घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना को मिलकर हराएंगे

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकला नोवल कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में तबाही मचा रखी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के 900 से ज्यादा मामले सामने आए और इस दौरान 43 लोगों की मौत हो गई।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को देशवासियों में कोरोना महामारी ( Corona epidemic) को लेकर पनप रही निराशा और भय के भाव को दूर किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों में जोश भरा।

अमित शाह ने अधिकारियों से जाना कोरोना की मौजूदा स्थिति का हाल, 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की

There is no need to panic.



Please keep taking the proper precautions. Together, we all will certainly defeat the COVID-19 pandemic. https://t.co/7sUpNo9Vo9