India में 24 घंटे में 56,383 लोग Coronavirus से हुए ठीक, देश में अब तक 24 लाख मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच अच्छी सामने आई है। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) की वजह से हो रही मौतों में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना मृत्यु दर ( Corona mortality ) घट कर 2% से 1.96% रह गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 56,383 लोगों ने कोरोना को हराया है। कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) से एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का यह आंकड़ा अब तक सबसे अधिक है। इसके साथ कोविड-19 ( COVID-19 ) से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 17 लाख हो गई है।

Jammu-Kashmir: 16 अगस्त से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा, सरकार ने जारी किया SOP

India posts highest-ever single day recoveries of 56,383 in a single day. With this number, the total recovered #COVID19 patients have touched nearly 17 lakhs (16,95,982) today. The case fatality rate has further improved to 1.96%: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/iUXlZumtG4 — ANI (@ANI) August 13, 2020

देश में कोरोना वायरस के 67 हजार 66 मरीज मरीज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के अनुसार बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 67 हजार 66 मरीज मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24 लाख 418 तक पहुंच गई है। जबकि बीते एक दिन के भीतर इस घातक बिमारी से 950 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, महाराष्ट्र कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में पहले पायदान पर बना हुआ है। यहां 24 घंटे भीतर कोरोना के 12,712 मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जो देश किसी राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि महाराष्ट्र में ही इसी समयावधि में 13,804 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को भी लौटे हैं।

Coronavirus की वजह से 20 साल बाद परिवार से मिला यह शख्स, भावुक कर देगी कहानी

381 more Maharashtra Police personnel test positive for #COVID19 & 3 died in the last 24 hours, taking the death toll to 124.



Total cases in the police force stand at 11,773, out of which 9,416 have recovered and 2,233 are active cases: #Maharashtra Police pic.twitter.com/AazWLLlZHx — ANI (@ANI) August 13, 2020

Bihar Assembly Elections में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी Bheem Army

6 लाख 53 हजार 622 केस सक्रिय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वायरस के 23 लाख 96 हजार 638 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से फिलहाल 6 लाख 53 हजार 622 केस सक्रिय बने हुए हैं। ये वो मरीज हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही देश भर में 16 लाख 95 हजार 982 मरीज कोरोन वायरस से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अगर कोरोना से जान गंवाने वालों की बात करें तो अब तक 47 हजार 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की ओर से बताया गया कि 12 अगस्त को एक ही दिन में देश में 8 लाख 30 हजार 391 कोरोना सैंपलों की जांच की गई है।