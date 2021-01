देश के इन हिस्सों में उड़कर जाएंगी 56.5 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराक

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की वक्सीनेशन कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश के कई हिस्सों में हवाई जहाज से वैक्सीन को पहुुंचाया जाएगा। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत में 56 लाख से ज्यादा डोज हवाई मार्ग से पहुंचाने का काम शुरू हो गया है।

Today, Air India, SpiceJet and IndiGo Airlines will operate 9 flights from Pune with 56.5 lakh doses to Delhi, Chennai, Kolkata, Guwahati, Shillong, Ahmedabad, Hyderabad, Vijayawada, Bhubaneswar, Patna, Bengaluru, Lucknow & Chandigarh, says Union Civil Aviation Min Hardeep S Puri https://t.co/9QhSUWF1WC