COVID-19: देश में कोरोना का कहर जारी, महाराष्ट्र में 58,924 नए केस दर्ज

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की दूसरी लहर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना पौने दो लाख से अधिक कोरोना केस ( Coronavirus Case ) सामने आ रहे हैं। कई राज्य तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। यही वजह है कि कोरोना प्रभावित राज्य नाइट कर्फ्यू, वीकली लॉकडाउन और पूर्ण लॉकडाउन ( Lockdown ) जैसे सख्त कदमों की ओर बढ़ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 58,924 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि 351 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बीच कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी 52,412 है।

COVID-19: देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों से बात कर रणनीति बनाएंगे PM मोदी

