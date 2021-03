Big News: देश के इस राज्य में अब प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण, पढ़िए यह रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा ( Haryana ) से बड़ी खबर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण ( reservation in private jobs ) संबंधी मिल को मंजूरी मिल गई है। अब प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar ) ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ( Governor Satyadev Narayan Arya ) ने आरक्षण संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में लंबे समय से प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की मांग चल रही थी।

Governor Satyadev Narayan Arya has approved a Bill allowing 75% reservation in private jobs. The government will notify it soon: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/cAPdOVjB7O