Noida में Multi-storey Building गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) से सटे हुए नोएडा ( Noida ) से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां सेक्टर 11 में एक एक निमार्णाधीन बहुमंजिला इमारत गिर ( multi-storey building under construction collapses in Noida ) गई है। भराभरा कर गिरी इस इमारत की वजह से पूरा इलाका धूल के गुबार में समा गया। वहीं, इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी जानकारी सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ( Noida Police ) बल के साथ डीसीपी नोएडा, फायर बिग्रेड टीम ( Fire brigade team ) एम्बुलेन्स और NDRF टीम भेजी गयी है। यह जानकारी गौतमबुद्धनगर ( Gautam Buddha Nagar ) की पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल द्वारा जानकारी दी गई।

A building collapses in Sector-11, Noida; 4 persons rescued from the site. Rescue operation underway, NDRF team rushed to building collapse site. pic.twitter.com/67y64JBkDr