6 घंटे बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Cm Arvind Kejriwal) ने आखिरकार अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 6 घंटे के लंबे इंतजार के बाद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से पर्चा भरा।

केजरीवाल 12 बजे से रिटर्निंग ऑफिस में पर्चा दाखिल करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भीड़ होने के चलते केजरीवाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। । केजरीवाल का टोकन नंबर 45 था। नामांकन में देरी होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दफ्तर में जानबुझकर देरी करने का आरोप लगाया है।

Delhi CM and AAP candidate from New Delhi constituency, Arvind Kejriwal leaves from the office of the Returning Officer after filing his nomination for #DelhiElections2020 pic.twitter.com/HHwtytm1qD

बीजेपी की साजिश नहीं होगी कामयाब- सिसोदिया

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होने वाली है। केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निर्वाचन कार्यालय में 35 उम्मीदवार नामांकन के अधूरे दस्तावेज लिए बैठे हैं। यहां तक कि कई के पास तो 10 प्रस्तावकों के नाम तक नहीं हैं।

इंतजार करने में मजा है- केजरीवाल

सौरभ भारद्वाद के इस ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने कहा- कोई बात नहीं कई लोग पहली बार नामांकन भर रहे हैं तो गलतियां होंगी ही, हमने भी पहली बार गलती की थी। हमें उन्हें सिखाना चाहिए। मैं इनके साथ इंतजार कर मजा ले रहा हूं, ये लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। केजरीवाल रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) चैंबर्स में हैं और अपना नामांकन दाखिल करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है।

Delhi CM and Aam Aadmi Party (AAP) candidate from New Delhi seat, Arvind Kejriwal at the Returning Officer's office, as he is yet to file his nomination. His token number is 45. #DelhiElections2020 https://t.co/I6av2vXvUp pic.twitter.com/gMWYMojDMW