अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने लिखी सीबीआई को चिट्ठी, पूछताछ के लिए कल मौजूद होने की दी जानकारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी मामले में सोमवार को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। सीबीआई को जारी चिट्ठी में उन्होंने बताया है कि वह पूछताछ के लिए मंगलवार को अपने घर पर मौजूद रहेंगी। सीबीआई के अधिकारी उनसे सुबह 11 बजे से तीन बजे के दरम्यान सवाल पूछ सकते हैं। हम उनके सवालों का माकूल जवाब देंगे।

TMC Abhishek Banerjee's wife Rujira replies to CBI, says she is available to answer queries tomorrow between 11 am and 3 pm