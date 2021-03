अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा - 2 मई को बीजेपी देखेगी बंगाल के लोगों की ताकत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बुधवार को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कथित हमले के बाद एसएसकेएम अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इलाज जारी है। इस बीच ममता भतीजे अभिषेक बनर्जी ने घटना के बाद पहली बाद उनकी एक तस्वीर ट्विट की है। अभिषेक ने अपने ट्विट में बीजेपी को चेताते हुए कहा कि वो दो मई को बंगाल के लोगों की ताकत देखेगी।

.@BJP4Bengal Brace yourselves to see the power of people of BENGAL on Sunday, May 2nd.



Get READY!!! pic.twitter.com/dg6bw1TxiU