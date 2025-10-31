एयरपोर्ट पर यात्रियों को उनकी भाषा में मिलेगी हेल्प, अदाणी एयरपोर्ट्स और आयनोस ने मिलाए हाथ

नई दिल्ली। अब जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ सहित देश के आठ एयरपोर्ट पर यात्रियों को उनकी भाषा में हेल्प डेस्क पर मदद मिलेगी। जिस भाषा में आप चाहेंगे, उस भाषा में हेल्प डेस्क से आपका मार्गदर्शन होगा। यह सब संभव होगा अदाणी एयरपोर्ट्स और आयनोस की साझेदारी से। यात्रियों को एआई का और भी स्मार्ट व सहज अनुभव मिलेगा।
यह एआई-आधारित प्रणाली 24x7 स्मार्ट असिस्टेंट की तरह कार्य करेगी, जो यात्रियों को तुरंत उनकी ज़रूरत की सभी जानकारी देगी- जैसे फ्लाइट अपडेट, गेट की जानकारी, बैगेज की स्थिति, दिशा-निर्देश और एयरपोर्ट सेवाओं के विवरण। यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक-निजी भागीदारी एयरपोर्ट ऑपरेटर अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के पास देश के आठ एयरपोर्ट हैं, जिसमें नवी मुंबई छोड़कर अन्य सभी का संचालन हो रहा है। अडाणी एयरपोर्ट ने गुरुवार को आयनोस (AIONOS) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। आयनोस, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज की एक इकाई है और एंटरप्राइज एआई समाधानों में वैश्विक अग्रणी मानी जाती है। इस साझेदारी के तहत आयनोस एक बहुभाषी, ओमनी-चैनल एजेंटिक एआई समाधान लागू करेगी, जो यात्रियों को पारंपरिक हेल्प डेस्क की तुलना में अधिक उन्नत, सहज और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करेगा।
यह नई एआई प्रणाली सभी अदाणी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के साथ एकसमान और निर्बाध जुड़ाव सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह यात्रियों को उनकी पसंदीदा भाषा में व्यक्तिगत संवाद का अनुभव देगी। यह प्लेटफ़ॉर्म वॉयस, चैट, वेबसाइट और मोबाइल जैसे विभिन्न माध्यमों पर यात्रियों और कर्मचारियों से स्मार्ट तरीके से जुड़ने में सक्षम होगा।
यह प्लेटफ़ॉर्म सभी चैनलों- चैट, वॉयस, ऐप आदि को एकीकृत कर यात्रियों को एक समान और सहज अनुभव प्रदान करेगा। इससे यात्रियों की संतुष्टि बढ़ेगी और उनकी समस्याओं के समाधान का समय भी घटेगा। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों का अनुभव और बेहतर बनाना, सहायता सेवाओं को सरल व तेज़ बनाना और देशभर के एयरपोर्ट्स पर एक आधुनिक, समावेशी और डिजिटल वातावरण विकसित करना है।
एएएचएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण बंसल ने कहा, “अदाणी एयरपोर्ट्स में हमारा उद्देश्य है कि हम इंटेलीजेंट और डिजिटल-फर्स्ट नवाचारों के माध्यम से हवाई अड्डों के अनुभव को नई परिभाषा दें - जहाँ हर पहल में यात्री केंद्र में हों। हमारा प्रयास है कि उनकी यात्रा से जुड़ी चिंता उत्साह में बदले। आयनोस के सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष सी. पी. गुरनानी ने कहा, “हम एएएचएल के साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह साझेदारी उन्नत तकनीकों के माध्यम से यात्रियों को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के हमारे साझा विज़न को साकार करती है। आयनोस में हमारा संकल्प है कि हम ऐसे नवाचारों को आगे बढ़ाएं जो संस्थाओं को डिजिटल युग की जटिलताओं का सामना करने और अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएं।”
