एयरपोर्ट पर यात्रियों को उनकी भाषा में मिलेगी हेल्प, अदाणी एयरपोर्ट्स और आयनोस ने मिलाए हाथ

एएएचएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण बंसल ने कहा, “अदाणी एयरपोर्ट्स में हमारा उद्देश्य है कि हम इंटेलीजेंट और डिजिटल-फर्स्ट नवाचारों के माध्यम से हवाई अड्डों के अनुभव को नई परिभाषा दें - जहाँ हर पहल में यात्री केंद्र में हों। हमारा प्रयास है कि उनकी यात्रा से जुड़ी चिंता उत्साह में बदले। आयनोस के सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष सी. पी. गुरनानी ने कहा, “हम एएएचएल के साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह साझेदारी उन्नत तकनीकों के माध्यम से यात्रियों को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के हमारे साझा विज़न को साकार करती है। आयनोस में हमारा संकल्प है कि हम ऐसे नवाचारों को आगे बढ़ाएं जो संस्थाओं को डिजिटल युग की जटिलताओं का सामना करने और अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएं।”