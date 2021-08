अदार पूनावाला विदेश जाने वाले छात्रों की करेंगे मदद, 10 करोड़ रुपये का कोष बनाया

नई दिल्ली। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की मदद के लिए एक कोष बनाया है। इसमें उन्होंने उनकी मदद के लिए 10 करोड़ रुपये अलग से रखे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ देशों में अभी तक क्वारंटीन के बिना प्रवेश के लिए कोविशील्ड को एक स्वीकार्य टीके के रूप में मंजूरी नहीं दी है।

Dear students travelling abroad, as a few countries are yet to approve COVISHIELD as an acceptable vaccine for travel without quarantine, you may have to incur some costs. I have set aside Rs.10 crores for this, apply below for financial support if needed. https://t.co/CbD6IsdKol