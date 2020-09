भारतीय वायुसेना ने स्थगित किए AFCAT 2020 Exam, जानिए नई तारीखें

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना (IAF) ने वायु सेना के कॉमन एडमिशन टेस्ट ( AFCAT 2020 ) को एक महीने के लिए टाल दिया है। अब यह प्रवेश परीक्षा 3 और 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में एक नोटिस भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जारी कर दिया गया है।

दोबारा परीक्षा के लिए Bihar STET Admit Card जारी, इस तरह से करें डाउनलोड

इससे पहले AFCAT 2020 परीक्षा ( Air Force Common Admission Test 2020 ) 31 अगस्त 2020 से आयोजित की जाने वाली थी। तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी में क्लास वन राजपत्रित अधिकारियों का चयन करने के लिए फरवरी और अगस्त/सितंबर में हर साल दो बार यह परीक्षा आयोजित की जाती है।

इस संबंध में वेबसाइट पर जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, "प्रशासन, शिक्षा और मौसम विज्ञान शाखा के लिए मेरिट सूची देखने या डाउनलोड करने के लिए या हमें यहां लिखें: - [email protected] और हमसे 020-25503105/106 पर संपर्क करें। फोन मिलाने का वक्त: सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक और 2 बजे से 5:00 बजे तक।"

#IAF trains you to be professionally astute, physically fit, resilient, intelligent & dedicated to achieve the envisioned Targets.



Come & be part of the IAF.

Now you can connect with us on

app 'MY IAF' available in Google play.



Download - https://t.co/YRICG8wW15 pic.twitter.com/7sN9MutGBv