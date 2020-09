Pangong Tso Dispute: भारत-चीन के ब्रिगेडियर्स के बीच चुशुल के खुले इलाके में में सैन्य वार्ता जारी

लद्दाख। चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा हाल ही में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच और भी तनाव बढ़ गया है और इसे समाप्त करने के लिए पांचवें दिन भी भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर-स्तर पर सैन्य वार्ता ( India China Military Talks ) जारी रही। हालांकि, इस बार एक असामान्य ढंग से इस वार्ता को चुशूल में एक खुले इलाके में आयोजित किया जा रहा है। जबकि इससे पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) के दोनों तरफ पर इस तरह की वार्ता के लिए बनाए गए सीमा कार्मिक बैठक कक्षों के अंदर वार्ता की जा रही थी।

भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ( एलएसी ) के साथ दोनों देशों के बीच चल रहे मुद्दों पर अपने चीनी समकक्ष के साथ भारतीय सेना के ब्रिगेडियर की बैठक वर्तमान में पूर्वी लद्दाख के चुशुल में चल रही है। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में इलाकों में घुसपैठ करने की चीनी सेना की कोशिशों को विफल करने के बाद यह वार्ता हो रही है।

Pangong Tso पर यथास्थिति बनाने पर नहीं बनी सहमति, भारत-चीन सैन्य वार्ता रही बेनतीजा

गौरतलब है कि बुधवार को भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता में बेनतीजा साबित हुई और इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील ( Pangong Tso Dispute ) में यथास्थिति को बदलने की कोशिश में चीन द्वारा की गई भड़काऊ सैन्य हरकतों के बाद दोनों देश वार्ता में लगे हुए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर के अधिकारियों ने चुशुल में मुलाकात की थी।

ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के आसपास के इलाकों में चीन द्वारा तैनाती बढ़ाए जाने को लेकर भारत ने चिंता जताई है। इतना ही नहीं भारत ने भारतीय क्षेत्र में थाकुंग अड्डे के करीब चीन से अपनी सेना की तैनाती को पूरी तरह से हटाने को भी कहा है। वहीं, चीन की सेना के जवानों को पीछे करने के लिए भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रेजांग ला से करीब ढाई से तीन किलोमीटर की दूरी पर रेचिन ला पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

Indian and Chinese Army interacting with each other at the Brigadier-level in Chushul in Eastern Ladakh. The meeting taking place in an open area and not in the usual border personnel meeting (BPM) hut: Indian Army Sources