Afganistan : काबुल में दागे गए 10 से ज्यादा रॉकेट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

नई दिल्ली। तालिबानी हिंसा प्रभावित अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 10 से अधिक रॉकेट दागे जाने की सूचना है। पजहॉक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक के हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। इस घटना के बाद से काबुल शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। इस हमले के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है।

More than 10 rockets fired on Kabul city in Afghanistan, no casualties reported yet: Pajhwok Afghan News