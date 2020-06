Mumbai में कोरोना के कहर के बाद अब सामने हैं दो बड़ी चुनौतियां

मुंबई। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus outbreak ) से जूझते मुंबई में अब नए मामलों की संख्या कम होने लगी है। जबकि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गीबस्ती कही जाने वाली धारावी में भी इस वायरस के फैलते मामलों पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। इस बीच यह बात सामने आ रही है कि इस महामारी के प्रभाव का देश में सर्वाधिक सामना करने के बाद संभवता मुंबई से कोरोना ( Covid 19 Mumbai ) का चरम वक्त गुजर गया है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो अभी यहां पर बड़ी चुनौती सामने आने वाली है।

इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra government ) द्वारा कोरोना नियंत्रण के लिए बनाई टीम के प्रमुख डॉ. संजय ओक की मानें तो अब नए मामलों, ठीक होने की दर, मृत्यु दर और दोगुने होने की दर में कमी आई है। इन आंकड़ों को देखने से लग रहा है कि मुंबई के लिए कोरोना का कहर या फिर कहें सबसे बुरा वक्त गुजर गया है।

हालांकि डॉ. ओक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब लोगों को अनलॉक और मानसून से सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम ( monsoon in mumbai ) इस कामयाबी को बर्बाद भी कर सकता है और इतने लंबे वक्त तक की गई कोशिशें बेकार हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो अतिरिक्त सावधानी बरतें ( Coronavirus Precautions ) और सुरक्षित रहें।

1144 new #COVID19 positive cases and 38 deaths reported in Mumbai today. The total number of positive cases rises to 69,625 including 37,010 recovered/discharged cases, 28,653 active cases and 3,962 deaths: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra pic.twitter.com/qVcvEShIsE