दिल्ली के पास पहुंचे आंदोलनकारी किसान, ड्रोन से रखी जा रही है नजर

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के किसानों की कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए केंद्र, हरियाणा, दिल्ली और और उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसका मकसद किसानों के मार्च से दिल्ली में कामकाज को प्रभावित होने से बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-फरीदाबाद की सीमा पर सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा तैनात किए गए हैं। ताकि किसानों की आवाजाही की सटीक जानकारी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल सके।

