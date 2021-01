शरद पवार पर कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा- वे कृषि कानून में सुधार लाने के पक्षधर थे

नई दिल्ली। किसान आंदोलन बीते एक माह से अधिक समय से जारी है। हाल ही में किसानों की तरफ से एक रैली में भारी हिंसा देखने को मिली। इस रैली में प्रदर्शकारियों पुलिस पर हमला कर लालकिले पर तोड़फोड़ की। इसके बावजूद किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है।

As he (Sharad Pawar) is such a veteran leader, I would like to believe that he was genuinely misinformed of the facts. Now that he has the right facts, I hope he will also change his stand & also explain the benefits to our farmers: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/HMfyVskMab