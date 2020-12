किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री ने की बैठक, समस्या का हल निकालने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। किसानों के आंदोलन का आज 17वें दिन भी जारी रहा।किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को तेज करने की बात कही है।

वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में हरियाणा के किसान नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोबारा कृषि कानून के फायदे गिनाए। इसके साथ किसानों से हल निकालने पर चर्चा की।

किसानोंं ने देशभर में टोल प्लाजा फ्री करने का आह्वान किया है। इसे सरकार ने मानते हुए कई टोल प्लाजा फ्री कर दिए हैं, वहीं कई जगह पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। लोग आज भी अपने वाहन के साथ टोल प्लाजा पर कैश की लाइन में लगे देखे जा रहे हैं।

भाजपा सांसद महेश शर्मा का बयान

भाजपा सांसद महेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने किसानों भाइयों को विश्वास दिलाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का कोई भी कदम किसानों के हित के खिलाफ नहीं होगा। किसानों के किसी भी चिंतन के लिए खुले मन से हमारी सरकार और मंत्री तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आजतक पीएम ने जितने भी फैसले लिए हैं, वे गरीबों के हित और किसानों के हित रहेे हैं।

I'm confident that most of the farmers stand with the laws, some of them had few reservations which have been sorted through talks. No solution is ever found by leaving the table after putting one point, that shows maybe movement has gone out of their hands:Union Min Piyush Goyal https://t.co/0o0TaxUCNz