AIIMS डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया बोले- कोरोना होने पर भी बिना जरूरत न कराएं सीटी स्कैन

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, वहीं अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं। जब सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है तो उसे कराकर आप खुद को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप खुद को रेडिएशन के संपर्क में ला रहे हैं। इससे बाद में कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। सेचुरेशन 93 या उससे कम हो रही है, बेहोशी जैसे हालात हैं, छाती में दर्द हो रहा है तो एकदम डॉक्टर से संपर्क करें।

डॉ. गुलेरिया ने आगे कहा कि वायरस का म्यूटेंट कोई भी हो हम कोविड उपयुक्त व्यवहार रखें। वायरस इंसान से ही इंसान में फैल रहा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी वो ही हैं।

CT-SCan and biomarkers are being misused. There is no advantage in doing CT-Scan if you have mild symptoms. One CT-Scan is equivalent to 300 chest x-rays, it's very harmful: AIIMS Director Dr. Randeep Guleria pic.twitter.com/fBX19cwRcD