Coronavirus: AIIMS के निदेशक गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा- अभी चरम पर नहीं पहुंचा COVID-19 का मामला

भारत में कोरोना वायरस ( COVID-19 in India ) के 23 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। ऐसे में AIIMS के निदेशक रणदीप गुलेरिया ( Randeep Guleria ) का कहना है कि अभी देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत में तीन वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम ये है कि लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद कोरोना संक्रमितों (COVID-19) का आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच चुका है। जबकि, 47 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुका है। हालांकि, देश में एक जून से Unlock का आगाज हो चुका है और वर्तमान में Unlock 3.0 जारी है। इसी बीच AIIMS के निदेशक रणदीप गुलेरिया ( Randeep Guleria ) ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी देश में COVID-19 अपने चरम पर नहीं पहुंचा है।

'Coronavirus का चरम अभी बाकी'

दरअसल, भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus cases in India ) का आंकड़ा 23,49,604 पहुंच चुका है। इनमें 65,3622 एक्टिव केस हैं। वहीं, 16,95,982 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि, 47033 लोगों की इस महामारी से मौत ( coronavirus Death ) हो गई है। पिछले कुछ समय से देश में औसतन हर दिन 50 से 55 हजार से कोरोना के नए केस ( coronavirus New Cases ) आ रहे हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार से सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं, AIIMS के निदेशक गुलेरिया ( Randeep Guleria on coronavirus ) का कहना है कि यहां यह महामारी न तो थमा है और ना ही चरम पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ेंगे। उनका कहना है कि कोरोना के मामले को रोकना अभी आसान नहीं है। गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) पर काम चल रहा है। भारत में दुनिया की 60 प्रतिशत वैक्सीन बनती है। AIIMS डायरेक्टर का कहना है कि हमारे पास बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की क्षमता है और हम लगातार प्रयासरत हैं। गुलेरिया के इन बयानों से साफ स्पष्ट है कि कोरोना वायरस अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, यहां केस अभी और बढ़ेंगे।

तीन वैक्सीन का किया जा रहा परीक्षण- गुलेरिया

इधर, दुनिया में कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine Update ) पर रिसर्च चल रहा है। रूसी वैक्सीन पर गुलेरिया ने कहा कि हमे यह देखना होगा कि यह वैक्सीन कितना असरदार और सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय तीन COVID-19 वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह वैक्सीन कब तक तैयार हो सकते हैं। लिहाजा, अभी लोगों को खुद इस महामारी से बचाना होगा। मतलब ये है कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस ही इस महामारी से बचने का फिलहाल एकमात्र तरीका है।