'कोवैक्सीन' के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए एम्स ने स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने गुरुवार को स्वदेशी रूप से विकसित COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया।

एम्स ने एक विज्ञापन के जरिए कहा,"एम्स, नई दिल्ली COVAXIN फेज III क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक साइट है। यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और भारत बायोटेक प्रायोजित है।"

AIIMS New Delhi advertises for Phase-III clinical trial of Covaxin



