AIIMS के प्रोफेसर ने बताया कोरोना केसों में बढ़ोतरी का कारण, अपनाने होंगे ये उपाय

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर संजीव सिन्हा ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लोग कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फोलो नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इन राज्यों में कोरोना केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी वैक्सीन लगवाने के योग्य वो आगे आकर टीका जरूर लगवाए। सिन्हा ने कहा कि वैक्सीन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है।

महाराष्ट्र में 47 हजार से ज्यादा कोरोना केस, CM उद्धव ठाकरे ने दिए लॉकडाउन के संकेत

People in states like Delhi and Maharashtra are not following #COVID19 protocols properly, due to which surge in the cases can be seen there. Eligible people should come forward and take the vaccine, which is totally safe: Sanjeev Sinha, Prof, Dept of Medicine, AIIMS, New Delhi pic.twitter.com/y7mKf2ZlgC