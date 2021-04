महाराष्ट्र: CM उद्धव ठाकरे ने फिर दिए लॉकडाउन के संकेत, बोले- मौजूदा हालात खतरनाक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो मैं लॉकडाउन लगाने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता। सीएम ठाकरे ने कहा कि कोरोना के वर्तमान हालातों की वजह से लोग सहमे हुए हैं।

I cannot rule out imposing a lockdown if the current COVID19 situation prevails. People have become complacent: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/1pPr9ahDwm