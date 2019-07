नई दिल्ली। करगिल फतह के 20 साल पूरे होने पर भारतीय सेनाएं पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ बीएस धनोआ ( Air Force Chief BS Dhanoa ) ने पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि, अगर दोबारा Kargil war होता है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार: धनोओ

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि सेना के हर अच्छे जनरल की तरह हम भी अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कारगिल दोबारा होता है, तो हम उस घड़ी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

'खराब मौसम में भी कर सकते बमबारी'

बीएस धनोआ ने कहा कि अब हम हर मौसम में बमबारी कर सकते हैं। बालाकोट एयरस्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घने बादलों के बीच भी हम निशाने पर सटीक निशाने साधकर बम गिरा सकते हैं।

करगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ: दिल्ली से द्रास के लिए विजय मशाल रवाना

IAF Chief BS Dhanoa: In case required, we can do all weather bombing even through clouds very accurately. We have seen an attack carried out on Feb 26 (Balakot airstrike) that shows we are capable of carrying out precision strike from standoff distances & very accurately. https://t.co/2hjLy5yTHd