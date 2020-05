सिंगापुर से 234 यात्रियों को लेकर पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी के चलते विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को भारत ने स्वदेश लाने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ( Indian Ministry of External Affairs ) ने मिशन वंदे भारत ( Vande Bharat Mission ) की शुरुआत की है। इस मिशन के अंतर्गत दूसरे देशों में फंसे एक लाख 90 हजार भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ( Air India ) ने इसके लिए स्पेशल फ्लाइट्स ( Special flights ) का संचालन शुरू किया है। इस क्रम में एयर इंडिया की पहली फ्लाइट शुक्रवार को सिंगापुर से राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ( IGI ) पर पहुंची। पूर्वान्ह 11:50 बजे 234 यात्रियों को लेकर यह विमान हवाईअड्डे पर पहुंचा। ये भारतीय कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे हुए थे।

एक और गैस हादसा, रायगढ़ में बंद पेपर मिल में सफाई के दौरान 7 बीमार

Air India’s first flight that took off from Singapore has landed in Delhi, under #VandeBharatMission . pic.twitter.com/k4cV8ggYOC

यह एयर इंडिया की पहली उड़ान है, जिसे वंदे भारत मिशन के तहत संचालित किया गया। इस फ्लाइट ने गुरुवार रात करीब 11.20 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया के अलावा, राष्ट्रीय वाहक की सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी सरकार द्वारा किए गए इस निकासी कार्यक्रम के तहत उड़ानें संचालित की हैं। आपको बता दें कि मिशन वंदे भारत के अंतर्गत ही इंडियन नेवी ने सेतु समुद्र प्लान की भी शुरुआत की है। इसके लिए नेवी के तीन आईएनएस जहाजों को लगाया गया है। ये जहाज पानी के रास्ते मालदीव में फंसे भारतीय यात्रियों को स्वदेश लेकर आएंगे।

Coronavirus: देशभर में कोरोना का एपी सेंटर बनीं मंडियां, एक थोक मार्केट ने 500 को किया संक्रमित

Around 150 Indian nationals being screened at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. Flight to take off for Kozhikode in Kerala, shortly. #VandeBharatMission pic.twitter.com/nipwvJq3gi