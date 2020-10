Air Pollution: दिल्ली में लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता, हफ्ते के दूसरे दिन भी कई इलाकों में AQI 350 के पार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर बढ़ गया है। दशहरा पर पटाखे जलने के बाद हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो गई है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को पांच निगरानी स्टेशनों पर हवा की गति के आधार पर मापा गया। राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच वायु प्रदूषण एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इससे महामारी के और फैलने का खतरा बढ़ रहा है।

हफ्ते के दूसरे दिन भी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह धुंत की चपेट के साथ ही हुई। मंगलवार को रोहिणी, आनंद विहार, आर के पुरम समेत कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब पाई गई।

दिशा सालियान मौत मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

Delhi: Air Quality Index is at 346 in Rohini, 329 in RK Puram, 377 in Anand Vihar and 363 in Mundka; all four in 'very poor' category as per Delhi Pollution Control Committee data. pic.twitter.com/fcOsLaIOiw