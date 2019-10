दिल्ली की हवा में तेजी से घुल रहा है जहर, हरियाणा-पंजाब में पराली जलना हुई शुरू

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या फिर से गहराने लगी है। विजयदशमी के बाद से शुरू हुआ ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को दिल्ली में में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 तक पहुंच गया, जो विजयदशमी से पहले 112 था। लोधी रोड में सोमवार की सुबह PM 10-217 और PM 2.5-223 दर्ज किया गया।

#Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 223 and PM 10 at 217 both in 'Poor' category, in Lodhi Road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/fxz8EUY7Oo