दिल्ली में लगातार बढ़ रहा Air Pollution, कई इलाकों में हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Air Pollution ) लगातार बढ़ रहा है। हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। जानकारों की मानें तो कोरोना वायरस संकट के बीच ये एक बड़े खतरे की निशानी है। दरअसल वायु प्रदूषण के चलते कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है।

मौमस विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट, देश के इन राज्यों में अगले कुछ घंटों में बारिश बढ़ा सकती है मुश्किल

Delhi: Air Quality Index deteriorates to 'severe' category in Alipur, Mundka and Wazirpur as per Delhi Pollution Control Committee data.



'Severe' category's possible health impact: 'affects healthy people and seriously impacts those with existing diseases'. pic.twitter.com/Jq2LLQDtU5