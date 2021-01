देश में पहली बार हुई  Air Taxi  की शुरुआत, चंडीगढ़-हिसार के लोगों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। देश में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एयर टैक्सी की शुरुआत की। इस सेवा की शुभारंभ केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत किया गया है। एयर टैक्सी का लाभ चंडीगढ़-हिसार के लोग उठा पाएंगे। सीएम चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इस सेवा का उद्घाटन किया।

Haryana CM Manohar Lal Khattar inaugurated air taxi services from Chandigarh to Hisar from Chandigarh Airport under UDAN scheme of Central Government.



"For the first time in the country, a small aircraft in the form of air taxi is being used for services," he said. pic.twitter.com/G3wWL0mSC6