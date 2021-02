अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयानों की आलोचना की, कहा-डीएनए का फुलफॉर्म बताएं

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी सगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रदेश में दल बदल की होड़ लगी हुई है। शनिवर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्तमान सीएम योगी आत्दियनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम के बयानों की जमकर आलोचना की है। अखिलेश ने कहा कि सीएम के पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि इनके DNA में विभाजन है। सीएम योगी के ज्ञान पर कटाक्ष करते हुए कहा, यदि मुख्यमंत्री DNA का फुलफॉर्म बता दें तो मैं मान जाऊं।

The kind of language he (Yogi Adityanath) uses, be it on stages or the House, a Chief Minister cannot speak like this. Kehte hai inke DNA mein vibhajan hai, agar DNA ka full form bata de, toh hum jaan jayenge ki vo CM hai.. He should at least clear what DNA is: Akhilesh Yadav, SP pic.twitter.com/P8ZLt6PyT5