DGCA का फैसला: 30 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी के साथ बढऩे लगे हैं, यही वजह है कि केंद्र व राज्य सरकारों को अपने यहां तमाम प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। इस बीच नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू निलंबन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अगले महीने के अंत त क प्रतिबंध रहेगा। हालांकि डीजीसीए कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया कि इमरजेंसी मामलों में संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेकर कुछ अंतरराष्ट्रीय रूट्स को जरूरी खोल दिया जाएगा।

Suspension of international flights further extended till 30th April 2021. However, international scheduled flights may be allowed on selected routes by the competent authority on case to case basis: Office of Director General of Civil Aviation